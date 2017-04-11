Аверкиев сообщил о результативности регионального земельного контроля

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев рассказал об эффективности муниципального земельного контроля в области. Об этом сообщил телеканал "360".

"Земли сельхозназначения больше миллиона гектар. Больше всего не используют земли в Волоколамском, Лотошине, Истринском, Воскресенском и Коломенском районах. Мы будем уже четвертый год проверять их, так как наша основная цель — вовлечение в сельхозоборот", — рассказал Андрей Аверкиев.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области, огромные площади земли простаивали без дела.

"Мы хотим сделать акцент на землях, которые не использовались собственниками. Если они сами не могут или не хотят вводить землю в оборот, то мы находим арендаторов", — отметил Андрей Аверкиев.

В результате проверок эксперты будут выявлять бесхозные земли, и выставлять их на публичные торги. Земли будут продавать тем, кто действительно хочет ими заниматься.

"Опыт первого суда имеется. Мы организовали торги, на которые пришли реальные люди и изъявили желание заниматься сельским хозяйством", — заявил Андрей Аверкиев.