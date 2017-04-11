Фестиваль "РобоСити2017" состоится в Одинцове 15 апреля

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Фестиваль робототехники "РобоСити2017" состоится в подмосковном Одинцове 15 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Андрея Иванова.

"Ключевыми навыками будущего становятся программирование, робототехника и электроника. Детям, у которых есть склонности к техническим наукам, инженерное мышление нужно прививать со школьной скамьи. И не с помощью давления, а создавая интересный игровой процесс", — рассказал Андрей Иванов.

Как отметил руководитель муниципалитета, фестиваль робототехники "РобоСити2017" является одним из крупнейших в регионе.

"В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по конструированию, программированию и управлению роботами, конференция проектов для школьников и их родителей, выступления ведущих экспертов в области ИТ и робототехники и другие развлекательные программы", — добавил Андрей Иванов.

По словам главы Одинцовского района, участники мероприятия смогут не только задать вопросы экспертам, но и презентовать свои проекты.

"Ожидается, что в мероприятии примут участие президент Российской ассоциации образовательной робототехники Максим Васильев, член общественной палаты Московской области, руководитель регионального отделения Союза машиностроителей России Олег Стогов", — добавил Андрей Иванов.