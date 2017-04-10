Глава Луховиц сообщил о подготовке к производству самолета Ил-114

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой Луховиц Владимиром Барсуковым. Во время встречи они обсудили работу по подготовке к производству гражданского самолета Ил-114. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

"Еще один важный проект, который был принят на федеральном уровне, — это производство Ил-114 на Луховицком заводе. Этот проект находится в начальной стадии, там была конкуренция регионов, и поддержали наш завод — Луховицкий", — подчеркнул Владимир Барсуков.

Производить самолеты будут на заводе Российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Первый серийный выпуск планируют выпустить в 2020 году.

"Для производства Ил-114 уже определен цех, идет подготовка документации, в 5-м микрорайоне выделены два гектара земли под строительство жилья для сотрудников завода. Благодаря вашей поддержке, в прошлом году мы построили там детский садик на 210 мест, также там действует хорошая школа и автогородок", — добавил Владимир Барсуков.