В Подмосковье на субботник 8 апреля вышли более 470 тысяч человек

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 470 тысяч человек вышли на областной субботник в Московской области 8 апреля. Мероприятие проходило во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщил телеканал "360".

Лидерами по количеству участников стали Химки. Здесь в мероприятии приняли участие 63,6 тысячи человек. На втором месте расположился Подольск — 29,2 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров Люберцы — 25 тысяч человек.

В день акции работало более 1,5 тысячи пунктов выдачи инвентаря для уборки территории и 4,5 тысячи единиц техники. Жители Московской области убрали более 120 тысяч кубометров мусора.

Следующий региональный субботник состоится 22 апреля. Планируется, что мероприятие соберет больше участников, чем первый.