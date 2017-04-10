В Клинском районе в 2017 году отремонтируют более 30 автодорог

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 30 автодорог отремонтируют в Клинском районе Московской области в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Алены Сокольской.

Восемнадцать дорог приведут в порядок в Клину, семь — в Высоковске и три — в сельских поселениях Воздвиженское. Еще две муниципальные дороги отремонтируют в Воронинском и одну — в Зубовском. Более 110 квадратных метров дорог приведут в надлежащее состояние.

"В 2016 году в Клинском районе было отремонтировано 12 дорог протяженностью 6,5 километра. Работы еще на 12 клинских дорогах подрядчик ООО "Титан" не выполнил. На прошлой неделе мы вместе с "Титаном" вышли на объекты 2016 года, чтобы актировать все те моменты, которые требуют доработки и переделки. Надеемся, что представители подрядчика примут правильное решение и исправят все недочеты прошлогодней работы", — рассказала Алена Сокольская.