Глава Подмосковья обсудил с правительством региона итоги субботника

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил итоги регионального субботника с руководящим составом правительства в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "360".

Во время совещания глава Подмосковья отметил, что на уборку территорий существует большой запрос. По этой причине в регионе организовано два больших субботника. Один из них состоялся 8 апреля.

В подмосковных городах на субботник вышли тысячи человек. Следующая акция пройдет 22 апреля. После второго областного субботника состоится традиционная весенняя высадка деревьев "Лес Победы".

"29 апреля в городах Подмосковья мы будем высаживать деревья. Считаю это важным объединяющим событием", — отметил Андрей Воробьев.

Как заявил глава Подмосковья, в ближайшее время запустят программу благоустройства дворов. На портале "Добродел" уже завершилось голосование. Жители сами выбирали, какой из дворов их города нуждается в развитии. Итоги подведут завтра на заседании правительства.