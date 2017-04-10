МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Подмосковье будет участвовать в Московском международном салоне образования-2017. Оно презентует достижения системы образования региона на двух площадках с 12 по 15 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Подмосковье расширяет участие в работе салона. В прошлом году область была представлена одним стендом. В этом году у нас будут работать две площадки: основной стенд общего образования в кластере "государственная политика" и площадка WorldSkills в кластере "профессиональное образование", — рассказала Ольга Забралова.

В мероприятии также будут участвовать представители профессионального сообщества, абитуриенты, студенты школьники и их родители.

"На подмосковном стенде ежечасно будут проводиться различные интерактивные мероприятия для педагогов и детей. Например, мастер-классы по робототехнике для ребят, мастер-классы по проектному управлению для преподавателей", — добавила Ольга Забралова.