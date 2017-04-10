Губернатор Подмосковья попал в топ-5 самых цитируемых глав регионов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попал в топ-5 самых цитируемых глав регионов РФ в российских СМИ за март 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360".

Рейтинг возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. На втором месте расположился мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем месте — руководитель Крыма Сергей Аксенов. Четвертое место досталось губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Замыкает пятерку глава Татарстана Рустам Минниханов.

Медиарейтинг подготовила компания "Медиалогия". Список составляется на основании 37,5 тысячи источников: радио, телевидения, информационных агентств, газет, журналов и Интернет-СМИ.