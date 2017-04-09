Повреждения кабеля стали причиной отключения электричества в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Специалисты вернули свет в многоквартирные дома и пообещали в ближайшее время обеспечить им коттеджи.

Повреждения кабеля привели к отключению электроэнергии в поселке Верзилово в Ступинском районе Подмосковья вечером в субботу, 8 апреля. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы на кабеле нашли два повреждения, кабельщики начали работать. Весна, вода попала в муфту, где-то затекло — выстрелило", — рассказал заместитель главы Ступинского района по ЖКХ Александр Туманов.

В настоящий момент электричество вернули всем многоквартирным домам. Света ждут коттеджи на улице Молодежная. Туманов заверил жителей, что к вечеру воскресенья, 9 апреля, специалисты починят кабель, и электроэнергия вернется во все дома в поселке.