Подмосковные гимназисты получили приз фестиваля школьных СМИ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Школьники удостоились награды за газету "Удар молнии".

Ученики гимназии №3 подмосковного города Королев получили приз "Всероссийского фестиваля школьных СМИ". Награждение прошло в рамках дня открытых дверей на факультете журналистики МГУ. Об этом сообщил телеканал "360".

Школьники получили приз союза журналистов Подмосковья. Жюри конкурса отметило их газету под названием "Удар молнии", последний номер которой был посвящен кибертехнологиям.

"Мы последний номер назвали кибервыпуск, мы писали о кибертехнологиях, как они развивались, как развивалась робототехника", — рассказала гимназистка Мария Дунаева.

В конкурсе школьных СМИ приняли участие 52 региона страны.