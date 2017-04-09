Память Валерия Халилова почтили на фестивале в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Щелкове открылся 13-й фестиваль искусств.

13-ый Фестиваль искусств открылся в подмосковном Щелкове. Первый вечер посвятили памяти Валерия Халилова, сообщил телеканал "360".

На сцену Щелковского дома культуры вышли Центральный военный оркестр Министерства обороны России и народный артист России, организатор фестиваля Юрий Розум. Они исполнили второй концерт Сергея Рахманинова для фортепьяно с оркестром.

Кроме того, памяти Халилова посвятили специальное мультимедийное выступление Севары. Во время своего пребывания в Лондоне певица исполнила песню вместе с воспитанниками школы искусств Юрия Розума.