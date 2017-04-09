Жители Подмосковья будут судиться из-за счетов за отопление

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Батареи в домах поселка Ильинский еле греют, а цены за отопление растут.

Жители поселка Ильинский Раменского района Подмосковья намерены судиться из-за подозрительных цифр в платежках за отопление. Об этом сообщил телеканал "360".

Поселяне пожаловались, что цены за отопление растут, а батареи едва греют. В Мосэнерго жителей заверили, что по населенному пункту большие задолженности, однако, почему цена на отопление растет, никто не смог объяснить.

Начальник управления по ЖКХ местной администрации Александр Трушков внимательно изучил проблему и посоветовал переизбрать управляющую компанию.

"Все права и обязанности есть у собственника. Вы проведите общее собрание и воспользуйтесь этим вариантом, если в чем-то управляющей компании не соответствует вашим требованиям, и подумайте. Я готов помочь разобраться в этом вопросе и потом ему уже ответить в части начисления", — сказал Трушков.

В свою очередь, жители уже начали собирать необходимые документы, чтобы подать иск в суд.