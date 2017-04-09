Садоводы обсудили кадастровую стоимость земли на съезде в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В завышении цен они обвинили частников.

Съезд дачников и садоводов прошел в подмосковном Солнечногорске. Участники обсудили состояние дорог, уборку территории, доступ к воде и кадастровую стоимость земли. Об этом сообщил телеканал "360".

Сейчас частники самовольно завышают стоимость земли. Однако со следующего года на рынок выйдет госкомпания. По словам министра имущественных отношений Подмосковья Андрея Аверкиева, в области создали специальное госучреждение — Центр кадастровой оценки, который будет проводить мониторинг цен.

"На постоянной основе все свое рабочее время [Центр] будет посвящать мониторингу, рыночной ставке земли, будет создана карта МО, кадастровая карта", — отметил Аверкиев.

На съезде дачники смогли задать все интересующие вопросы представителям всех ведомств, которые участвуют в дачной жизни.