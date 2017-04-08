Около 30 организаций вызвались поучаствовать в едином дне ГТО в Подмосковье

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Нормативы сдали любители спорта в возрасте от шести до 70 лет.

Единый день ГТО прошел в подмосковном Домодедове в пятницу, 7 апреля. Заявки на участие в нем подали около 30 организаций. Об этом сообщил телеканал "360".

Большинство участников – общеобразовательные школы. Помимо них, нормы ГТО сдали в этот день представители детских садов, различных компаний и отдельные любители спорта в возрасте от шести до 70 лет.

"Третий год это [ГТО] активно восстанавливается. Я думаю, что в скором будущем это будет стандартной практикой", — сказала олимпийская чемпионка по стрельбе Любовь Галкина.