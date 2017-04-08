В Ступинском районе вынуждены использовать свечи из-за отключения света

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. До ЖКХ жители дозвониться не могут.

В Ступинском районе в деревне Верзилово утром 8 апреля без предупреждения отключили электричество. Никакой информации жителям получить не удалось: молчат коммунальные службы и администрация. Из-за отключения электричества пропала подача газа и тепла. В некоторых домах нет воды. Об этом сообщил телеканал "360".

"В 7:15 отключили электричество и газ, потому что он от электричества работает. К сожалению, ни до управы, ни до ЖКХ дозвониться не можем, чтобы узнать, что происходит. Электричества нет. В домах температура опускается до —2, дома выморожены. Мы уже больше 12 часов без света, а информации нет никакой. Мы сидим при свечах", — рассказал местная жительница Екатерина.

По ее словам, в поле установили один генератор. Он дает свет только на одной улицы. Остальные жители пытаются выяснить, что просходит.