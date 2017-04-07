"Туристический экспресс" организует поездку в Новый Иерусалим

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Экскурсию запланировали на 16 апреля.

"Туристический экспресс" отправится в Новый Иерусалим 16 апреля. Участники экскурсии посетят "святую святых" русской земли. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

Туристы посетят Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, а также самый крупный и современный музейно-выставочный комплекс Подмосковья.

"Участники очередного путешествия в рамках "Туристического экспресса" получат уникальную возможность, помимо красот удивительного монастыря, полюбоваться картинами известного русского живописца Ивана Шишкина, выставка работ которого развернута в МВК "Новый Иерусалим", — рассказала Оксана Косарева.