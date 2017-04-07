Минэкологии взяло пробы грунта на полигоне "Съяново-1"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Его используют для тушения очагов внутреннего горения.

Минэкологии Московской области проверяет используемый для тушения полигона "Съяново-1" грунт. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы подмосковного ведомства Александра Когана.

"Для полной изоляции внутреннего горения потребуется примерно 100 тысяч кубометров материала. Методом предусмотрена раскопка небольших участков полигона, куда затем помещается биопочва и грунт", — прокомментировал Александр Коган.

По словам министра экологии и природопользования Подмосковья, этот способ является безопасным и купирует запахи, которые возникли при разложении отходов полигона. В настоящее время эксперты изолируют участки на южном и юго-западном склонах.

"Тушить внутреннее горение целесообразно пастообразной массой влажностью до 90%. В данном случае используется технология биопочвы, получившая в прошлом году положительное заключение Государственной экологической экспертизы Федерального уровня", — рассказал разработчик технологии, кандидат биологических наук Института фундаментальных проблем биологии РАН, заведующий лабораторией функциональной экологии Сергей Севостьянов.