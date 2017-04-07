Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Ступинского района

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На совещании руководитель муниципалитета отчитался о выполнении поручений главы региона.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой Ступинского района Павлом Челпаном. На совещании он отчитался о выполнении поручений губернатора. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

Руководитель Ступинского муниципалитета рассказал, что в район привлекли семь инвесторов в 2016 году.

"На сегодняшний день в особой экономической зоне "Ступино квадрат" уже зарегистрировано 14 компаний, реализующих инвестпроекты, шесть из них — резиденты. Ведутся также переговоры о строительстве на территории района завода австрийской компании, производящей радиаторы, системы отопления и сантехническое оборудование", — рассказал Павел Челпан.

Глава Ступинского района рассказал о работе по ликвидации второй смены в школах.

"На сегодняшний момент почти из 12 тысяч учащихся 1380 учится во вторую смену. Чтобы к 2020 году полностью ликвидировать вторую смену, было принято решение о строительстве трех школ. Мы уже приступили к реализации, и в ближайшее время начнется строительство школы в квартале 23. По остальным школам — определены участки под строительство, сейчас ведутся проектировочные работы", — отметил Павел Челпан.

Как отметил Павел Челпан, строительства нового Дома культуры в деревне Леонтьево проходит в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года".

"Строительство идет в соответствии с утвержденным графиком, Дом культуры будет сдан к сентябрю. Он небольшой, на 200 мест, но для села — это культурный центр, в котором будет концентрироваться не только культурная жизнь, но и социальная, спортивная, молодежная, люди пожилого возраста будут собираться в этом здании", — добавил Павел Челпан.