Школа блогеров открылась в Подмосковье

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Она появилась при поддержке регионального Мининвеста.

Министерство инвестиций и инноваций Московской области открыло школу блогеров. Об этом сообщил телеканал "360".

В медиаклуб будут включены инновационные компании, центры и НИИ, ЦМИТы, лектории, фармпредприятия, фермерские хозяйства, коворкинги, филиалы крупных иностранных компаний в России, а также предприятия малого бизнеса и стартапы в разных сферах.

"Среди мероприятий "Школы блогеров" будут предусмотрены рабочие задания в рамках Дня предпринимателя, Молочного форума, ПМЭФ, роуд-шоу и многих других. Участниками проекта смогут стать старшие школьники, студенты, выпускники, молодые специалисты, пользователи Ficebook, VKontakte, Instagram. Результат обучения – защита проекта перед жюри, выход на экзаменационную часть", – рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.

Также планируется создать серию лонгридов с аналитикой и с определенными хэштегами на страницах. По ним эксперты оценят успехи студентов.