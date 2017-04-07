Более 1,3 тысячи фонарей установят в пяти военных городках в 2017 году

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На эти цели выделят около 32 миллионов рублей.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов рассказал, что более 1,3 тысячи энергоэффективных уличных светильников установят в пяти военных городках региона в 2017 году. Для этих работ выделили около 32 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

"Новое освещение установят в городском поселение Монино Щелковского района, городском поселении Клин Клинского района, сельском поселении Мамонтовское Ногинского района, ЗАТО Власиха и городском поселении Кубинка Одинцовского района", — рассказал Леонид Неганов.

Около 32 миллионов рублей направят на ремонт уличных светильников в военных городках Подмосковья. Благодаря новому освещению сократится потребление электроэнергии.

"В 2016 году энергетики установили 610 светильников наружного освещения в военных Клин-5 городках, деревне Назарово, Софрино-1, деревне Башенка, Ногинск-5, Щелково-3 и Щелково-4", — добавил Леонид Неганов.