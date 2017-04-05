Многодетные семьи будут получать выплату после затрат на школьную форму

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Компенсацию затрат на школьную форму для многодетных семей заменят выплатой. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Более 291 миллиона рублей было выделено на соцподдержку. Она пользовалась высокой популярностью в прошлом году.

При этом не всегда родители могли получить такую компенсацию из-за отсутствия необходимых квитанций. Поэтому и предложили предоставить выплату взамен компенсации. Теперь родители будут получать выплату по заявлению, предоставив необходимые документы, которые подтверждают статус многодетной семьи.