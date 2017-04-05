Спецтехника Одинцовского ДРСУ примет участие в возведении эстакады

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Спецтехнику Одинцовского дорожно-ремонтного строительного управления (ДРСУ) задействуют в возведении эстакады, несмотря на то, что оно не выиграло тендер на обслуживание дорог. Об этом сообщил телеканал "360".

Теперь около ста единиц спецтехники остались в ангарах. Помимо асфальтоукладчиков, самосвалов, эскалаторов, катков и бортовых машин, здесь находятся снегоплавильная установка и высоконапорная моющая машина.

"Данная техника предназначена для уборки тротуаров. Струя воды высокого давления буквально "выбивает" грязь из поверхности. Асфальт вновь становится черным, каким и был. Такой обработки хватает примерно на неделю", — прокомментировал директор ДРСУ Владимир Алтухов.

Администрация муниципалитета решила помочь управлению вернуться к работе. Руководитель Одинцовского района Андрей Иванов обсудил с главой управления планы по сотрудничеству. Автопарк задействуют для строительства эстакады на улице Маковского и дорожной развязки в деревне Раздоры.

"Данная проблема беспокоит не только коллектив управления, но и руководство района. Одинцовское ДРСУ — одно из старейших предприятий муниципалитета. Ему свыше 50 лет. Оставлять ситуацию, как есть, нельзя. Поэтому рассчитываем на диалог с руководством предприятия по поводу дальнейшего взаимодействия, использования мощностей также в уборке и содержании наших дорог", — рассказал Андрей Иванов.