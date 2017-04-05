В Подмосковье презентовали автоматизированную систему контроля госзакупок

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Подмосковье представило автоматизированную систему контроля государственных закупок на 13-й Всероссийской выставке-форуме "Госзаказ". Об этом сообщил телеканал "360".

В рамках выставки на региональном стенде показали принципы, подходы и результаты в организации контроля над организацией закупочной деятельности в Подмосковье. Чтобы добиться открытости процедур, надо свести к минимуму влияния "человеческого фактора".

"В первую очередь, это централизация закупок. Это создание уполномоченного органа на уровне региона, администраций. Это наша Единая региональная информационная система. Весь процесс на сегодняшний день полностью автоматизирован. Начиная с закупок и до постановки задач. Вся информация об исполнении закупок, заключении контрактов, переводится в систему ГАС — управление. Эта автоматизация "полного цикла" — наше ноу-хау Подмосковное", — рассказала председатель Комитета по конкурентной политике МО Елена Волкова.

Как заявила Елена Волкова, это позволит отслеживать обоснованность всех закупок. В соответствии с 44 ФЗ о контрактной системе введено такое понятие как нормирование.

"У нас контроль над обоснованностью, целесообразности закупок тоже происходит благодаря автоматизации. Есть ряд товаров, которые должны закупаться с определёнными характеристиками, во избежание избыточных требований. Проще говоря, роскоши. Если заказчик захочет купить, условно говоря, автомобиль Бентли, то система попросту не позволит этого сделать. То есть сможет приобрести автомобиль только в соответствии с теми характеристиками, которые установлены постановлением правительства МО", — добавила Елена Волкова.