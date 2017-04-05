В Алабине провели первую репетицию парада ко Дню Победы

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Первая репетиция парада к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла в подмосковном Алабине. Об этом сообщил телеканал "360".

Более 10 тысяч военнослужащих и более 100 единиц техники современного вооружения будут участвовать в военном параде. Впервые в шествии по Красной площади пройдет техника, предназначенная для выполнения задач на Крайнем Севере, а также юнармейцы. Кроме того, в этом году число шествующих девушек-военных увеличиться вдвое.

Около 14 репетиций планируется провести в Алабине, из них три состоятся на Красной площади 27 апреля, 3 и 7 мая.