В Подмосковье 7 апреля пройдет областной фестиваль "Единый день ГТО"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Единый день ГТО" состоится в подмосковном Домодедове в пятницу, 7 апреля. Организаторы фестиваля предполагают, что на стадионе "Авангард" соберутся не менее тысячи человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

В Московской области спортивное мероприятие проходит третий год подряд. Всем желающим в возрасте от шести до 70 лет предоставляется возможность пройти испытания ВФСК "Готов к труду и обороне". Также они могут больше узнать о спортивной жизни Подмосковья.

В этот раз областной фестиваль продлится до 20:00. Во время спортивного мероприятия пройдут мастер-классы по воркауту. Кульминацией праздника будет массовый флешмоб по выполнению нормативов комплекса ГТО.