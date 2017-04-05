В Реутове многодетные семьи получат около 70 земельных участков

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 70 земельных участков получат многодетные семьи подмосковного Реутова в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного города Сергея Юрова.

"В соответствии с законом Московской области, предусматривающим бесплатное выделение земельных участков многодетным семьям, в 2017 году определили перечень из 69 участков. Все они находятся в Шатурском районе, площадь каждого участка — 15 соток", — рассказал Сергей Юров.

По словам руководителя подмосковного города, с начала действия закона в 2011 году многодетным семьям Реутова предоставили 222 участка. 50 из них находятся в Егорьевском районе Московской области, 70 — в Клинском муниципалитете и 102 в Шатурском районе.