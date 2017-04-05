В Реутове появится аллея каштанов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Аллею каштанов высадят в Реутове Московской области 29 апреля. Она появится в рамках акции "Лес Победы". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного города Сергея Юрова.

"Во время акции "Лес Победы" на территории Реутова появится аллея каштанов. Мы высадим деревья в сквере за деловым комплексом "Мир", — рассказал Сергей Юров.

По словам Сергея Юрова, в городе высадят около 50 саженцев каштанов, высота которых составляет от 1,5 до 1,8 метра.

"С инициативой высадить аллею каштанов к нам обратились ученики кадетских классов городской школы № 1. Кадеты примут активное участие в акции", — добавил Сергей Юров.

Саженцы для акции "Лес Победы" предоставит местный житель Александр Карпухин. Благодаря ему в Реутове появилось больше сотни каштанов. Два года назад Александр Карпухин стал лауреатом премии "Наше Подмосковье" в номинации "Облик Подмосковья".