Подмосковные жители могут присылать свои предложения по ремонту автодорог

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Жители Подмосковья могут присылать свои предложения по ремонту региональных автомобильных дорог на портал "Добродел" до 7 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

Те участки дорог, которые наберут наибольшее число обращений, войдут в рейтинг для голосования. Оно начнется на интернет-портале "Доброделе" 15 апреля.

"Сейчас формируется окончательный перечень автодорог, которые будут выставлены на портал "Добродел" для голосования. Предложения необходимо присылать по региональным автодорогам, нуждающимся в ремонте. По результатам голосования в этом году отремонтируют 400 километров региональных автодорог, получивших максимальную поддержку пользователей", — рассказал Игорь Тресков.

Для внесения предложений надо лишь отправить сообщение на интернет-портале "Добродел". Единственное правило заключается в том, чтобы было указано название региональной дороги. "Дороги-лидеры" отремонтируют в 2017 году.