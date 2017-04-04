Во время операции "Весенний мусор" в Подмосковье выявили 877 нарушений

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Во время мартовской операции "Весенний мусор" в Подмосковье выявили 877 нарушений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой.

"Только половина ответственных за содержание территорий лиц, оперативно отреагировала на замечания сотрудников службы. По остальным случаям приняты меры административного воздействия в виде штрафов. Общая сумма взысканий составила более 21 миллиона рублей", — рассказала Татьяна Витушева.

Как отметила руководитель подмосковного ведомства, инспекторы зарегистрировали больше всего нарушений в Подольске и Чеховском районе.

"Неисполнение правил соблюдения чистоты является предметом пристального внимания инспекторов. Так, 39 мусорных навалов было выявлено в Балашихе, 25 — в Ленинском районе. В Коломенском районе выявлено более 100 мусорных навалов", — отметила Татьяна Витушева.

По ее словам, меньше всего нареканий получили Лотошинский и Волоколамский районы, а также городской округ Шаховская.