Мастер-классы и квесты ждут посетителей 10 библиотек в "Библионочь"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Акция "Библионочь" в библиотеках 10 муниципалитетов Московской области пройдет под девизом "От слова к делу". Организаторы познакомят гостей с проблемами окружающей среды через игры, викторины, квесты и мастер-классы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

"В этом году основная тема ежегодного масштабного мероприятия в поддержку чтения посвящена Году экологии. Организаторы познакомят гостей с проблемами окружающей среды через игры, викторины, квесты и мастер-классы. Перед началом мероприятия читатели и сотрудники каждой из библиотек посадят дерево под общим логотипом акции "От слова к делу"", — рассказала Оксана Косарева.

Акция в поддержку чтения пройдет в Дубне, Краснознаменске, Сергиевом Посаде, Реутове, Дзержинске, Дмитрове, Электростали, Чехове, Клину, а также в Ленинском районе.