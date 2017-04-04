Более 10 тысяч жителей устроились на работу благодаря службе занятости

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Более 10 тысяч человек нашли работу с помощью службы занятости Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя подмосковного правительства Ольги Забраловой.

"В 2017 году в рамках программы содействия занятости населения и развития рынка труда были трудоустроены в свободное от учебы время 700 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, приступили к профобучению и дополнительному профобразованию 1 306 человек жителей области", — рассказала Ольга Забралова.

Как отметила Ольга Забралова, в подмосковную службу занятости обращаются даже за профессиональной ориентацией и информацией о положении на рынке труда.

"Уровень регистрируемой безработицы по области составляет 0,68% к численности экономически активного населения. В настоящее время Подмосковье сохраняет позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов страны", — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В 2017 году в Московской области провели 82 ярмарки вакансий.