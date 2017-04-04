Мужчина зарезал собутыльника в ходе ссоры в Подольске

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину. Он зарезал собутыльника после ссоры в деревне Бережки городского округа Подольск Московской области 2 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главка МВД РФ по Подмосковью.

По информации следствия, 25-летнего пострадавшего с колото-резаным ранением брюшной полости доставили в больницу Подольска. Мужчина умер в реанимации.

Против преступника возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".