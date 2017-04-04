В Щелковском районе возобновили строительство ЖК "Литвиново Сити"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Застройщик возобновил стройку корпусов 1 и 2 жилого комплекса "Литвиново Сити" в Щелковском районе Московской области 29 марта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

Жилой объект строит организация "ГТ-ТЭС "ТРУБИНО". В настоящее время на стройплощадке работает около 50 человек. Число рабочих застройщик хочет увеличить в ближайшее время.

Для строительства корпусов застройщик привлек деньги более 800 граждан. Из-за финансовых причин стройка затянулась. Сейчас за работами следит правительство Подмосковья.

После многочисленных переговоров региональных органов государственной и муниципальной власти с застройщиком финансовые ресурсы для возобновления строительства удалось найти. Жилые дома введут в эксплуатацию во втором квартале 2018 года.