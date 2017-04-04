В Подмосковье чистой питьевой водой обеспечены 91,5% жителей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава министерства ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин рассказал об оснащенности населения чистой питьевой водой. Об этом сообщил телеканал "360".

"Обеспеченность населения доброкачественной водой из централизованных источников водоснабжения составила 91,5%. В прошлом году также построили, модернизировали и капитально отремонтировали 41 водозаборный узел (ВЗУ). Загрузка восточной системы водоснабжения составила 41,39% от проектной мощности", — прокомментировал Евгений Хромушин.

Евгений Хромушин также поделился планами на 2017 год. Министр ЖКХ Подмосковья заявил, что из централизованных источников водоснабжения планируется обеспечить население хорошей водой на 93%. Кроме того необходимо модернизировать 100 ВЗУ и увеличить загрузку Восточной системы водоснабжения до 71,88% от проектной мощности.