В Люберцах водители не видят глубину ям на дороге и оставляют в них колеса

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Большое количество жалоб поступило на интернет-портал "Добродел" от водителей из подмосковных Люберец. По их словам, машины оставляют колеса в дорожных ямах. Даже после ямочного ремонта ситуация не улучшилась. Об этом сообщил телеканал "360".

Вдоль железной дороги в районе Проектируемого проезда вновь возникли новые аварийные участки. Ямы на дороге появляются чуть ли не каждый месяц, а старые становятся еще глубже.

"Ямочный ремонт будет произведен до начала мая. Сейчас установится погода, и приступим к работе. А вообще эту дорогу будем капитально ремонтировать по профильной программе. Летом работа закипит. И до 1 сентября исправим ситуацию", — рассказал руководитель службы содержания дорог Управления дорожного хозяйства администрации города Александр Сорокин.