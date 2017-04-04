Чиновники Одинцовского района приняли участие в муниципальном субботнике

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Чиновники Одинцовского района и всех 16 городских и сельских поселений приняли участие в репетиции общеобластного субботника, сообщает телеканал "360". Они собрали более 1500 мешков с мусором за час работы.

"Сегодня мы дали старт месячнику благоустройства в Одинцовском районе — во всех администрациях чиновники вышли на улицу и активно занимаются уборкой. Работы идут на территориях вокруг администраций, на центральных улицах городов и поселков, а также вблизи учебных заведений. Мы своим примером показываем, что всем вместе можно сделать наши населенные пункты чище и опрятнее", — рассказал Андрей Иванов.

В рамках муниципального субботника собрали мусор, подмели тротуары и площади, спилили опавшие ветки и сгребли опавшую листву.

"Субботники не только помогают навести порядок в наших населенных пунктах, но и объединяют. Сегодня мы все чувствуем себя одной командой, которой по плечу любая работа. Несмотря на пасмурную погоду, мы в рамках субботника провели обширную работу — вместе с главой района Андреем Ивановым очистили от мусора парк вдоль улиц Интернациональная и Неделина. Чистота в городе — это не только опрятно, но и залог хорошего настроения", — прокомментировала начальник управления образования Одинцовского района Ольга Ляпистова.

В районе побелили 135 деревьев и обрезали 1973 кустарника, а также отремонтировали и заново покрасили 96 тысяч погонных метров бордюров.