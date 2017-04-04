В Реутове завершили проектирование спорткомплекса с ледовой ареной

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Завершено проектирование спорткомплекса с ледовой ареной и бассейном на Юбилейном проспекте в Реутове Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного города Сергея Юрова.

Инвестор выделил 300 миллионов рублей на строительство спортивного объекта. О начале работ стало известно в январе.

"Проектирование нашей ледовой арены закончено. Теперь ждем согласования архитектурного облика. (В спорткомплексе — ред.) будет крытый лед, фитнес-центр и бассейн — двадцать пять метров, шесть дорожек. Сроки выхода на стройплощадку — конец мая — начало июня", — рассказал Сергей Юров.

Как сообщил генеральный директор компании-подрядчика Сергей Арбузов, стройплощадку уже подготовили к ведению строительных работ.

"Заключены договора на проектирование с водоканалом, с теплосетью. Заключен договор с генпроектировщиком. Параллельно заключен договор об экспертизе проектной документации", — отметил Сергей Арбузов.