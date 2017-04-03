В Клину на ярмарке "Ценопад" продали более 12 тонн продуктов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 12 тонн продуктов продали во время социальной ярмарки в Клину Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минпортебрынка Подмосковья Владимира Посаженникова.

"Лидером продаж стало свежее мясо: свинины и говядины было продано более 4,5 тонн, на втором месте по популярности — колбасные и мясные изделия — реализация превысила 1,5 тонн, а также овощи и фрукты — более 1,5 тонн. Все эти продукты можно было приобрести со значительной скидкой", — прокомментировал Владимир Посаженников.

Как отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области, популярными среди жителей стали также мороженая рыба, консервы, соления и мед.