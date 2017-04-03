В Подмосковье 7 апреля стартует акция "Здоровый город"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Акция "Здоровый город" пройдет в Московской области в пятницу, 7 апреля. Мероприятие посвящено Всемирному дню здоровья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

Мероприятие состоится в следующих подмосковных муниципалитетах: в Луховицах, Дзержинском, Королеве, Красногорске, Долгопрудном, Серпухове, Жуковском, Пушкине и Наро-Фоминске, а также в Солнечногорске, Одинцове, Кашире, Ногинске, Балашихе, Егорьевске.

"В рамках акции жители смогут пройти скрининговые обследования с привлечением медработников подмосковных центров здоровья. Основные виды исследований — измерение индекса массы тела, артериального давления, внутриглазного давления, уровня глюкозы и холестерина крови, показателей внешнего дыхания и уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе, обследование сердца с помощью кардиовизора", — рассказала Ольга Забралова.

Как отметила первый зампред регионального правительства, в Подмосковье также пройдут мастер-классы по бальным танцам, боевым искусствам, фитнесу и скандинавской ходьбе. Участники мероприятия смогут прослушать лекции о здоровом образе жизни.

"В этот день во всех районах Московской области будут работать спортивные площадки, на которых каждый желающий сможет принять участие в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО", — добавила Ольга Забралова.