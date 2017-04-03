Студенты из 74 субъектов России принимают участие в WorldSkills Russia

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет приехали из 74 субъектов России, чтобы принять участие в V Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Конкурс проходит в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Соревнования проходят в 11 компетенциях по блоку строительной отрасли. Участники состязаются в мастерстве по кирпичной кладке, сухому строительству, кровельным работам, ландшафтному дизайну, а также электромонтажу, облицовке плиткой, столярному и плотницкому делу, знанию сантехники и систем отопления.

"Многие колледжи, которые принимают участие в конкурсах продолжительное время, — у них серьезно вырос конкурс на рабочие профессии! Мы получаем понимание, в какую сторону должна обновляться материально-техническая база. Через участие национальной сборной в чемпионате мира и Европы мы обеспечиваем трансляцию лучших практик в образование, потому что те ребята, которые готовятся для участия в международных соревнованиях, обучают потом и начинают вести подготовку в соответствии с лучшими международными практиками у себя", — прокомментировал технический директор союза WorldSkills Russia Алексей Тымчиков.

Призеры конкурса смогут войти в расширенный состав национальной сборной чемпионата WorldSkills Russia. Это позволит отобрать участников мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в следующем году в Будапеште.