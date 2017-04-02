Капитальный ремонт в Подмосковье ждет более 3 тысяч многоквартирных домов

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт домов активно проводится в Московской области. В текущем году в программе — более трех тысяч многоквартирных домов. Жители сами решают, что нужно менять в первую очередь, затем сами же принимают итоговые работы. Об этом сообщил телеканал "360".

Старение лифтов в Подмосковье приостановлено благодаря программе капремонта. Коммунальщики ежегодно меняют по две тысячи подъемников. Сообщается, что более 2,5 тысячи многоквартирных домов реанимируют. Капитальный и комплексный ремонт порой являются единственным верным способом недопущения разрушения.

"Сегодня не вижу, точно так же как и федеральное правительство, никаких альтернатив, кроме как по системе капитального ремонта. Если не будет программы капремонта, дома будут просто ветшать", — предупредил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Более четверти домов, заявленных в программе на год, отремонтируют комплексно. Фонд капремонта открыл на своем сайте интерактивную карту для удобства жителей.

Узнать подробную информацию о ремонте своего дома, что и когда поменяют, сколько это стоит можно по одному клику без регистрации. Карта капремонта в интернете работает лишь месяц, но уже пользуется спросом — ежедневно на страницу заходят 26 тысяч человек.