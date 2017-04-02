Журналисты из Подмосковья взяли 8 наград на конкурсе независимых СМИ

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В рамках медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения лауреатов конкурса журналистских работ независимых региональных и местных СМИ. Восемь наград получили подмосковные журналисты, передает телеканал "360".

Всего награды получили 443 журналиста из всех регионов России. Всего около четырех тысяч работ участвовали в конкурсе.

По словам организаторов, было тяжело выбирать среди ограниченного количества участников, поэтому призовая сумму была уменьшена в пользу увеличения числа лауреатов.

Отмечается, что больше всего на этом конкурсе было работ по теме ЖКХ и способности гражданского общества реагировать на вызовы времени.