Министр ЖКХ Подмосковья проверил ступинские дворы

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин проверил как готовы к исполнению программы по благоустройству дворов в Ступинском и Коломенском районах Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".

С помощью голосования на портале "Добродел" любой житель Подмосковья может внести свой двор в программу по благоустройству. В Ступине министра ЖКХ встретила целая делегация. Жители заранее решили, что нужно изменить в их дворе. Несмотря на то, что в этом году реализовано будет ограниченное количество заявок, Хромушин отметил, что их обязательно учтут в будущем.

"Самые активные жители, которые не нашли свой двор в программе по каким-то причинам, могут просто линейным обычным голосованием в каждом муниципальном образовании — два на город и один на муниципальный район — добавить свой двор, если за него проголосуют простым голосованием максимальное количество жителей. Но даже если не проголосует нужное количество жителей, все эти заявки на благоустройство у нас останутся, и 2018 год мы уже сможем планировать, исходя из того, что жители проголосовали на портале", — сказал министр.

Власти Подмосковья должны учитывать пожелания всех жителей, поэтому макеты будущих дворов дополнялись прямо на месте. В Коломенском районе уже выбрали 15 площадок, которые благоустроят в этом году.