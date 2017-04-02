На объектах НТО в Щелковском районе началось размещение QR-кодов

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. QR-коды начали размещать на нестационарные торговые объекты (НТО) в Щелковском районе. Отмечается, что местные жители смогут получать исчерпывающую информацию об объекте торговли с его помощью. Для того, чтобы просканировать код потребуется только мобильный телефон. Об этом "360" рассказала заместитель руководителя администрации Щелковского района Наталья Тамбова.

Она отметила, что такие меры помогут в борьбе против несанкционированной торговли.

QR-код позволит жителям проверить, находится ли торговый объект в списке лицензированных. О нарушителях можно будет сообщить по телефону горячей линии в администрацию Щелковского района.

Торговые точки "Щелковохлеб" стали первыми, где установили QR-коды.

QR-код — это новая версия обычного товарного штрих-кода. Благодаря особенностям шифрования в QR можно записать большее количество информации. QR-код можно легко распознать с помощью сканирующего оборудования, в том числе и мобильного телефона.