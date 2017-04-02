В Подмосковье появятся новые транспортно-пересадочные узлы

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Московской области планируют построить новые транспортно-пересадочные узлы, которые повысят качество предоставляемых услуг и уровень безопасности на транспорте. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислава Гордиенко.

Создатели проектов уделили особое внимание облику транспортно-пересадочных узлов. В прошлом году правительством были утверждены проекты по размещению в Подмосковье 22 ТПУ. Сейчас работа ведется над шестью транспортно-пересадочными узлами на станциях Апрелевка, Опалиха, Купавна, Жаворонки, Ногинск и Силикатная.

"На первом этапе реализации проектов предусматривается возведение зданий обслуживания пассажиров. Здания имеют в своем составе зону для продажи билетов для пригородных поездов и комплекс помещений для обеспечения пассажиров бытовыми услугами, предприятиями питания и торговыми помещениями. Также запроектированы перехватывающие парковки и современные автобусные остановки, предполагается реконструкция и устройство регулируемых наземных или надземных пешеходных переходов", — рассказал Гордиенко.

Для инвалидов создадут безбарьерную зону. Будут построены надземные переходы с лифтами и специальные парковки. Основной идеей облика ТПУ является динамика. Уже разработаны концепции фасадов для зданий, где будут обсуживать пассажиров.

Руководитель бюро А2ОМ Андрей Адамович также рассказал о планах насчет ТПУ: "Нами была разработана идея направления движения поездов. В рисунке стрелки используется прием рассеивания: цвет узора набирает интенсивность по мере удаления от Москвы. Фасады работают как навигация, помогая пассажирам быстрее сориентироваться".

Адамович объяснил, как должны будут выглядеть здания. "Боковые фасады, "невидимые" для посетителей и пассажиров имеют минимальную декоративную отделку. Интенсивность диагонального рисунка увеличивается ко входам в здание обслуживания пассажиров, чтобы вне зависимости от навигации выделить направление движения посетителей. Цветовая палитра фасадов зданий обслуживания пассажиров предполагает использование спокойных серых тонов для любой из станций и акцентирование одним тоном для каждой индивидуально. Тон определяется цветовой палитрой окружающей среды и застройки. Так же лицевая сторона здания выделяется перфорированными панелями золотого цвета. Навигационные указатели на станциях дополнены светодиодной лентой", — рассказал он.

Также будет создано множество общественных пространств с тротуарами, остановками и удобными для пассажиров зонами отдыха.