Пострадавшие в ДТП в Электрогорске рассказали о происшествии

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Автомобиль врезался в скорую помощь, которая приехала на место ДТП.

Женщина и фельдшер скорой помощи, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия в Электрогорске в субботу, 1 апреля, рассказали подробности аварии. Об этом сообщил телеканал "360".

"Дорога была необработанной, скользкой. На повороте занесло, улетела в кювет. Приехала скорая, стали мне мерить давление. Тут же вылетает вторая машина, врезается в скорую. У врача перелом руки, у меня разбито лицо. Также у врача еще сотрясение мозга — разбила головой стекло", — рассказала телеканалу пострадавшая.

Фельдшер бригады скорой отметил, что его коллега получила во время ДТП серьезные подтверждения. "Приехали на вызов по ДТП, нас встретила женщина, которая оказалась пострадавшей. Производили осмотр и, находясь в машине скорой помощи, ощутили удар. В машине находился водитель, а также я, моя коллега и непосредственно пострадавшая. Характер травм коллеги выяснят позже, но могу сказать, что это не легкие травмы — была даже потеря сознания", — сказал медицинский сотрудник.

Как сообщалось ранее, машина скорой помощи, приехавшая на место ДТП в Электрогорске, в итоге сама стала участником аварии. В автомобиль врезалась легковушка KIA.