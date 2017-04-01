"Жуковский" развивается медленно из-за плохой транспортной доступности

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы провели совещание, посвященное подмосковному аэропорту.

Развитию международного аэропорта "Жуковский" в Подмосковье мешает отсутствие достаточной транспортной доступности. Депутаты Мособлдумы провели на эту тему совещание в пятницу, передает телеканал "360".

В настоящее время в аэропорту осуществляется 17 рейсов в неделю, при том, что потенциал воздушной гавани существенно выше. Кроме того, инвесторы готовы увеличить площадь терминала и построить дополнительную инфраструктуру.

Отмечается, что для повышения транспортной доступности аэропорта необходимо расширять дорогу по улице Наркомвод как минимум до четырех полос. Депутаты сообщили о намерении ускорить этот процесс, который идет официально с 2014 года.