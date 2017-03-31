Андрей Воробьев поручил оценить городские парки в Московской области

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Самые лучшие парки будут развивать в дальнейшем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что самые лучшие парки региона будут развивать и дальше. Об этом сообщил телеканал "360".

"Сегодня дал команду о ранжировании, присвоении звезд городским паркам, пять, четыре, три звезды. И самые лучшие парки получат дальнейшее развитие, парки небольшие, только что образованные, также могут рассчитывать на нашу поддержку, когда есть концепция их развития", — рассказал Андрей Воробьев.

Как отметил глава Подмосковья, сами жители просят развивать городские парки, так как это место для их активного отдыха.