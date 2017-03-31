Ремонтировать дороги начнут в Московской области с 15 апреля

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сейчас власти региона работают над системой, которая будет регистрировать координаты около 3,5 тысячи ям в день.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ремонт дорог в регионе начнут с 15 апреля после оцифровки и фотографирования всех ям в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".

Сейчас власти региона работают над системой, которая будет регистрировать координаты около 3,5 тысячи ям в день. Информация о 500 из них поступает через портал "Добродел", остальные три тысячи собирают дорожники.

"После окончания оцифровки, фотографирования всех ям, где-то с 15 апреля мы начинаем ремонт всех ям. <…> Массовые дорожные работы начнутся тогда, когда среднесуточная температура будет +10 градусов, все остальное — это нарушение регламента, кроме тех случаев, когда яма аварийная", — рассказал Андрей Воробьев.

Как отметил губернатор Московской области, выделены дополнительные деньги для "прорыва в наведении порядка на дорогах". Также Андрей Воробьев рассказал, почему дороги в России быстро портятся.

"Климатические условия в России достаточно сложные, через ноль (градусов — прим.) переходит температура до 100 раз в течение осеннего, весенне-зимнего периода, поэтому полотно разрушается. <…> Плюс отсутствие ливневок, когда стоит вода и разрушает полотно. Часто у нас строились дороги без наличия ливневки, и это тоже влияет на продолжительность жизни дороги", — добавил Андрей Воробьев.