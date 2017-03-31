Андрей Воробьев обсудил вопросы благоустройства дворов в Черноголовке

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Также губернатор осведомился о ремонте городских дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой администрации городского округа Черноголовка Олегом Егоровым. Об этом сообщил телеканал "360".

Они обсудили вопросы создания новые парков и зон отдыха и благоустройство дворов. Также главы поговорили про ремонт городских дорог.

"В прошлом году отремонтировали все пешеходные улицы, в этом году несколько дворовых территорий и прилегающих территорий на дороги к границе города. И задача по ремонту дорог будет выполнена", — рассказал Олег Егоров.

По его словам, окончательные работы по ремонту дорог завершатся в Черноголовке в 2018 году.